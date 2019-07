Ed Sheeran marié en secret à Cherry Seaborn : il confirme

Ed Sheeran (28 ans) a finalement confirmé qu'il avait bel et bien épousé son amour de longue date, Cherry Seaborn (27 ans). Interviewé par Charlamagne Tha God sur iHeartRadio, le chanteur a confié avoir laissé un indice à ses fans dans l'un de ses morceaux. Il s'agit du titre Remember the Name en collaboration avec Eminem et 50 cent.

"C'était juste avant que moi et Cherry soyons mariés et je savais que nous serions mariés au moment où la chanson serait diffusée. Je pensais que les gens allaient entendre les paroles et se dire : 'Oh, ça y est, ils sont mariés !' Je ne savais pas vraiment comment cela allait être interprété", a raconté l'interprète.

En pleine promotion de son nouvel album intitulé No.6 Collaborations Project, le très populaire Ed Sheeran a toujours été très discret sur sa vie privée et a donc un peu fendu l'armure pour étaler son bonheur. Et pour cause, il avait déclaré précédemment, comme le rapporte le journal The Sun, que la célébrité provoquait chez lui une "anxiété invalidante". Il expliquait alors : "Vous vous sentez comme un animal de zoo. Je ne veux pas me plaindre, j'ai un travail et une vie sympas. Mais je veux juste éviter ça."

Cherry Seaborn (qu'il a rencontrée à l'âge de 11 ans) et Ed Sheeran sont amis depuis l'enfance mais n'ont commencé leur histoire d'amour qu'en été 2015 lors d'une fête organisée le 4 juillet par la BFF du chanteur, la chanteuse américaine Taylor Swift. L'interprète du tube I Don't Care avait par la suite annoncé le 20 janvier 2018 ses fiançailles avec la joueuse de hockey sur gazon sur son compte Instagram. Selon un article du journal The Sun du 20 février 2019, la cérémonie de mariage des deux amoureux a été très discrète et n'a réuni qu'une quarantaine d'invités (les familles des mariés et des anciens amis d'école). Nul doute que l'ambiance devait toutefois être festive.