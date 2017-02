Elie Semoun insulte Laury Thilleman : "On a failli mourir !"

De passage dans les Hautes-Alpes pour le Festi­val d'hu­mour Riro­zor, le séjour d'Elie Semoun n'est pas de tout repos. Le célèbre humoriste s'est rendu dans la station des Orres où il a retrouvé son collègue Florent Peyre et l'ancienne Miss France Laury Thilleman, pour ce qu'il pensait être une partie de rigolade... qui a viré au cauchemar, ou presque !

Sur son compte Instagram, l'ex-acolyte de Dieudonné a publié une vidéo de lui à genoux sur les pistes de ski, après avoir eu la fausse bonne idée de suivre la très sportive reine de beauté pour une séance de hors-piste.

"Bonjour, je suis Elie Semoun, enfin, ce qu'il en reste. On est en train de faire du hors-piste avec l'autre connasse, là, Laury Thil­le­man. Je dis connasse parce que j'en peux plus. On a failli se tuer, Florent Peyre aussi. Voilà j'ai plus que ça à bouffer, a-t-il déclaré sur le ton de l'humour avant de sortir un tube de crème de sa poche. Un autobronzant !"

Au bout du rouleau, il a ajouté avoir un "dernier secret à révéler". "Je sais que ça va faire le buzz. C'est moi qui ai...", a-t-il ajouté avant de s'écrouler dans la neige, mimant une crise cardiaque. De son côté, Laury Thilleman n'a pas démérité... bien au contraire ! La jolie blonde passionnée de sensations fortes a publié une photo d'elle relax et sereine en haut des pistes.