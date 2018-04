Ellen Pompeo (Grey's Anatomy) vend sa belle villa de style hispanique

Ellen Pompeo et son époux, le producteur de musique Cris Ivery, viennent de mettre sur le marché une villa des années 1920 de style hispanique. Située dans le quartier de Whitely Heights, sur les hauteurs d'Hollywood, la maison fait 230 m², dispose de merveilleux aménagements et d'un jardin de rêve...

La star de Grey's Anatomy et son époux ont acheté la propriété en 2005 pour 295 000 dollars. Aujourd'hui, ils en demandent presque le triple, 795 000 dollars. La maison offre deux chambres, un grand garage, une pièce de vie et une salle à manger. La cuisine est équipée avec le meilleur. En extérieur, les futurs propriétaires seront ravis de trouver des arbres fruitiers, des oliviers, plusieurs terrasses et bien sûr une piscine salée et chauffée – comble du chic à Los Angeles, où l'hiver n'existe pas.

En 2014, le couple ouvrait les portes d'une autre de ses propriétés qui venait d'être rénovée pour le magazine Architectural Digest : une villa année 1930 de près de 1500 m². À l'époque, Ellen Pompeo et Cris Ivery n'avait que deux enfants : Stella (née en 2009) et Sienna (née en 2014). Depuis, le couple a accueilli son troisième bébé : Eli Christopher, né en 2016.

Ellen et Chris possèdent d'autres propriétés, notamment dans les très chic Hamptons, en bord de mer au-dessus de New York.

La chaîne ABC vient de renouveler Grey's Aantomy pour une 15e saison (TF1 propose actuellement la 14e saison) qui sera diffusée à partir de la rentrée faisant de la série, le show médical le plus long de l'histoire de la télévision, à égalité avec Urgences. Ellen Pompeo, qui tient le rôle principal de Grey's, est l'actrice la mieux payée de la télévision avec un rôle de productrice sur la série et son spin-off et un salaire exceptionnel de 20 millions de dollars par an. Largement de quoi s'acheter quelques petites villas ici ou là.