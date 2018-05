Ellen Pompeo : Son sac volé sous son nez en Italie, elle accuse "le rosé" !

L'actrice américaine, qui incarne le personnage de Meredith Grey dans la série à succès Grey's Anatomy, a posté un message sur son compte Instagram pour relater le vol dont elle a été victime alors qu'elle prend du bon temps à Florence, en Italie...

"Mon sac a été volé sous mon nez !! J'accuse le rosé !! Mais merci à celui qui l'a volé de l'avoir finalement abandonné en pleine rue, intact. J'avais traqué mon téléphone et t'avais pris en chasse... Si je t'avais chopé, ça ne ce serait pas bien terminé pour toi... Je suis gentille mais n'oublions pas mon héritage... NAPOLITAIN... J'espère aussi que tu avais le sourire aux lèvres car je suis sûre que tu as été filmé", a écrit l'actrice de 48 ans. Ellen Pompeo, qui visite l'Italie avec au moins ses deux filles aînées Stella (7 ans) et Sienna (2 ans) – elle est également la maman d'un petit garçon, Eli, 5 mois – a aussi remercié la police de Florence et le restaurant Frescobaldi pour leur aide. "Merci @EllenPompeo #GreysAnatomy Nous sommes heureux de savoir que la police de Florence vous a aidée", ont écrit les forces de l'ordre sur Instagram.