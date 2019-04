Élodie Frégé et Gian Marco Tavani : ce qui fait obstacle à un projet de bébé...

Élodie Frégé et Gian Marco Tavani, l'ancien Bachelor devenu chroniqueur dans Bons Baisers d'Europe, sont en couple depuis plusieurs mois.

Récemment interrogé par nos confrères de Télé Star sur sa vie intime avec la gagnante de la Star Academy 3 (TF1), le très beau Gian Marco (37 ans) a raconté leur rencontre : "Avec Élodie, on s'est rencontrés via une amie commune lors d'un dîner. On s'est parlé toute la soirée !" Également questionné sur leur avenir en dépit du fait qu'ils ne sont ensemble que depuis quelques mois, Gian Marco a accepté d'évoquer la possibilité d'un futur bébé. "J'aimerais un jour, mais Élodie est super occupée. Elle a plein de projets dans la chanson, au théâtre. On va profiter de la vie à deux, et après on verra...", a-t-il expliqué.

Si le couple reste discret sur les réseaux sociaux, Gian Marco Tavani avait pris le soin de publier une photo de sa belle et lui le 22 décembre dernier. En légende d'une photo de tapis rouge les montrant très complices, le chroniqueur télé avait écrit : "L'heure est venue... Mon premier Noël à Paris. Mais avec toi je pourrais être n'importe où." Un message qui avait attiré des centaines de like et des dizaines de commentaires conquis.

La veille, c'était Élodie qui avait eu la même démarche. "L'important, c'est de grandir avec l'enfance dans les veines, et de regarder les possibles futurs avec ces yeux d'enfants là, de ne pas fuir le grand amour, de fabriquer de l'envie, du désir, et de l'imaginaire partout où notre vie se pose. (...) Moi j'ai un 'Canon' dans chaque main (sur la photo), et un coeur solide. Je garde tout", écrivait-elle alors avec poésie. Un bien joli couple !