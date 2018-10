Elodie Gossuin comblée : Le magnifique "cadeau" que sa soeur vient de lui offrir

Tout sourit à Elodie Gossuin ! Notre ex-Miss France et ex-Miss Europe 2001 est aussi épanouie dans sa vie de famille que dans sa vie professionnelle. Le 1er novembre 2018, la jeune femme de 37 ans présentera son nouveau rendez-vous hebdomadaire Familles extraordinaires (CProductions) sur 6ter, un programme qui met en lumière des familles avec une singularité. A l'occasion du lancement du programme, la femme de Bertrand Lacherie s'est confiée sur sa propre famille.

C'est lors d'un entretien avec nos confrères de Télé Star qu'Elodie Gossuin a évoqué Amélie et Jérémy, sa soeur et son frère. Elle en a profité pour faire une révélation surprenante : "Ils sont jumeaux également. Ils ont 32 ans et sont très proches." La maman des jumeaux Jules et Rose (10 ans) et Léonard et Joséphine (5 ans) a ensuite révélé qu'elle était devenue tata pour la première fois. "Ma soeur vient de me faire le plus beau des cadeaux en me faisant devenir tata. J'adore ce rôle", a-t-elle déclaré.

Et ce n'est pas tout, Elodie Gossuin est également marraine. "Je suis la marraine de la première fille de Charlotte [sa meilleure amie, NDLR]. Elle est marraine de l'une des miennes. Nos enfants disent qu'ils sont 'copains cousins'. Une famille, ce sont des liens de sang mais aussi affectifs et amicaux", a-t-elle ajouté. L'ancienne reine de beauté a également évoqué sa "Ninou" : "Ce n'est ni ma meilleure amie, ni une mère, ni une grand-mère mais tout ça à la fois." "Annie, je l'ai rencontrée quand je suis devenue Miss France en 2001. Elle s'occupait de Geneviève de Fontenay. Je suis la marraine de son petit-fils", a-t-elle conclu.

