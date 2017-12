Élodie Gossuin (DALS 8) – Hématomes, côtes abîmées... : "Je m'adapte"

Dur dur de participer à Danse avec les stars (TF1) !

Outre la fatigue due aux entraînements intensifs, le fait de participer à l'émission a parfois des des répercussions douloureuses sur le corps. Pour preuve, Élodie Gossuin a déjà raconté que son corps était couvert de bleus. Et, au détour d'une interview pour Télé Loisirs, la partenaire de Christian Milette a admis que les répétitions avaient eu d'autres effets désagréables sur son corps : "Je n'ai jamais eu autant d'hématomes, j'ai des inflammations musculaires, des côtes abîmées, je m'adapte à ça. Il y a des portées que je ne peux pas faire. Je vois l'ostéopathe quasiment tous les jours, le kiné régulièrement. Je fais attention à moi et j'apprends à écouter mon corps. Je connais désormais les limites de mon corps."

Élodie Gossuin n'est pas la seule candidate à avoir souffert. Agustin Galiana s'est blessé au pied. Hapsatou Sy a quant à elle eu une entorse des cervicales, ainsi qu'une déchirure musculaire entre les côtes.

Mais, quoi qu'il arrive, the show must go on.