Élodie Gossuin endeuillée : Son "petit guerrier" est mort

Élodie Gossuin a annoncé une bien triste nouvelle sur les réseaux sociaux le 7 septembre 2018. Son chien Ugo (prononcé Ougo) qui l'accompagnait depuis de longues années est mort.

C'est sur son compte Instagram que l'ancienne Miss France a publié un diaporama de photos souvenirs avec sa boule de poils, accompagné d'une longue légende où elle admet "se mettre à nu" et rechercher du réconfort auprès des ses abonnés.

Elle s'adresse ensuite directement à son caniche blanc, son "petit guerrier", en se remémorant des meilleurs souvenirs passés à ses côtés ces seize dernières années : "Tu les avais toutes gagnées, tes batailles. La dernière ne pouvait pas l'être... On allait fêter nos 16 ans de vie commune, toujours dans nos pattes, sur le canap', à table, en moto, auto, radio et même sur sa tête pour le dodo... pour toujours dans notre tribu. Merci d'avoir été notre petit mouton, le troupeau, avec tes 2 kg de chien mouillé, c'est toi qui le gardais précieusement. Reste leur gardien. On t'aime."

Élodie Gossuin et son petit Ugo avaient l'un pour l'autre un amour débordant. C'est ce qu'elle révélait en 2016 lors d'une interview pour le journal Le Parisien : "Je l'ai adopté quand j'étais encore célibataire, car j'étais en manque d'affection. C'est mon premier bébé. Il y a un lien d'amour et de fidélité absolus."

C'est donc sans doute avec une grande émotion que notre Miss France 2001 a dû lui faire ses adieux. Heureusement, Élodie Gossuin peut compter sur sa famille unie pour lui remonter le moral, elle qui est maman de quatre enfants (Jules et Rose, 10 ans, et Joséphine et Léonard, 4 ans) et mariée à Bertrand Lacherie.