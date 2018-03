Elodie Gossuin, maman épanouie au ski avec ses deux paires de jumeaux

Elodie Gossuin passe actuellement un très bon séjour au ski, en famille, à La Plagne !

Proche de ses admirateurs et très connectée sur les réseaux sociaux, l'heureuse maman de deux paires de jumeaux, Jules et Rose (10 ans) ainsi que Joséphine et Léonard (4 ans), fruits de ses amours avec Bertrand Lacherie, n'hésite pas à partager des instants de vie.

Depuis le 27 février 2018, la sublime blonde de 37 ans enchaîne ainsi les publications Instagram mettant en scène ses enfants, dont elle est si fière. Entre sessions de ski, courses de luge et farniente sur la poudreuse, la joyeuse tribu semble passer de très agréables moments qui resteront longtemps gravés dans leurs mémoires.

Concernant sa vie de famille, Elodie Gossuin a récemment évoqué la possibilité d'avoir un cinquième enfant dans l'avenir. Interrogée par Télé Star, l'ex-Miss France et Miss Europe 2001 avait déclaré : "Je pense que ça ne serait pas raisonnable... Surtout si le cinquième enfant se transforme aussi en sixième enfant ! Même si j'ai adoré être enceinte ! C'est la plus belle histoire qu'on puisse écrire... Mais, vraiment, je ne crois pas que ce soit raisonnable."

Il faut dire que notre très belle blonde de 37 ans a déjà un quotidien bien rempli. Entre sa vie d'animatrice radio sur RFM et ses quatre rejetons à élever, Elodie ne chôme jamais ! Heureusement, elle peut compter sur son mari Bertrand pour l'épauler quoi qu'il arrive.