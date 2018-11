Élodie Varlet (Plus belle la vie) : Rare photo avec son chéri Jérémie Poppe

À titre de rappel, Élodie Varlet et Jérémie Poppe se sont rencontrés en 2010, sur le tournage de Plus belle la vie. Le beau brun de 35 ans incarnait Romain Blanchard, l'assassin du juge Florian Estève. Elle interprète Estelle Cantorel à partir de 2006. Le couple a eu deux enfants : Marcus, né le 12 avril 2014, et Solal, né en juillet 2017.

"J'aime m'amuser avec eux. Avec l'aîné, mon truc, c'est de blaguer. Et ça marche à tous les coups. (...) Je suis incapable de rester en place. Aller me promener, visiter, patauger à la piscine... Il est rare que je passe deux jours à la maison sans sortir avec les enfants", confiait Élodie Varlet à nos confrères de Télé 7 Jours, en octobre 2017. Elle a également ajouté être très protectrice et câline : "J'adore les bisous ! Et je vous confirme qu'entre les garçons et les mamans, il y a quand même un truc... Marcus ne cesse de répéter que je suis son amoureuse ! Notre petit rituel : chaque matin, à 6h, il nous rejoint dans le lit pour dormir une heure avec nous. Et là, c'est câlins à gogo. Le bonheur."

En septembre dernier, ce sont des nouvelles de Jérémie Poppe qu'Élodie Varlet a données à nos confrères de Télé Star : "Il est toujours acteur. Il a également une boîte de production [HVH Productions, NDLR] dans laquelle il travaille. Il alterne entre les deux et ça fait des emplois du temps bien chargés."