Émeric (L'amour est dans le pré) harcelé par des femmes : "C'est flippant"

L'amour est dans le pré revient ce lundi 10 septembre 2018 sur M6 et clôtura les séances des speed dating. Aude, Thierry, Ricou, Guy et Émeric auront enfin l'honneur de rencontrer leurs prétendant(e)s. C'est d'ailleurs ce dernier qui a récolté le plus de succès, voire un peu trop à son goût.

À la suite de la diffusion de son portrait en janvier dernier, ce pépiniériste et apiculteur breton de 32 ans est rentré dans les records du programme sentimental en recueillant pas moins de 90 lettres. Mais ce n'est pas tout. Le beau gosse de la saison, comme il est surnommé, a également reçu des visites impromptues de plusieurs femmes. C'est ce qu'il révèle dans les colonnes du Parisien. Il se souvient : "Des femmes sont venues directement sur mon exploitation."

Si jusque-là tout va bien, Émeric raconte ensuite qu'il a même dû faire face à des soupirantes très spéciales... "J'ai vu [une fille] au milieu du champ à la nuit tombée, dans la pénombre, c'est quand même très moyen. Et puis une autre est venue avec sa fille, sa mère, sa grand-mère passer une semaine de vacances dans ma région pour savoir si elle pourrait vivre ici dans l'éventualité que nous soyons ensemble plus tard. (...) Elles attendaient toutes dans la voiture." Des anecdotes particulièrement effrayantes qui auront marqué notre agriculteur : "C'est quand même flippant", lâche-t-il en conclusion.

Ce soir, Émeric aura affaire à dix prétendantes prêtes à tout pour obtenir leur fameuse carte de séjour sur son exploitation. Reste à savoir si le jeune papa aura le coup de coeur tant espéré...

