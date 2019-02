Émilie (L'amour est dans le pré) maman : Elle raconte son accouchement express

Surprise dans La Maison des maternelles sur France 5, vendredi 22 février 2019 ! Agathe Lecaron et son équipe ont évoqué le temps que dure en moyenne un accouchement. Les téléspectateurs étaient invités à réagir sur le sujet sur les réseaux sociaux.

Une mère a également témoigné en vidéo pour raconter ce jour merveilleux et cette femme n'était pas une inconnue pour les fidèles téléspectateurs de M6. C'est en effet une ancienne candidate de L'amour est dans le pré qui a raconté son accouchement : Émilie. Pour rappel, la participante de l'édition 2017 a rencontré l'amour dans les bras de Sébastien, un éleveur de brebis. Tous deux ont eu une petite fille prénommée Giulia en décembre dernier comme l'a remarqué Purepeople. Et l'accouchement a été express, comme l'a expliqué la maman : "Ça a été ultrarapide. Arrivée en salle de préparation à 2 de dilatation, on devait me mener en salle d'accouchement à 2,5 mais quand je me suis levée pour y aller je suis passée immédiatement à dilatation complète et j'ai dû accoucher dans cette salle sans péridurale. Pas le temps, c'est mon conjoint qui me tenait les jambes à la place des étriers..."

Les amoureux qui se sont pacsés vivent à six sous le même toit. Émilie avait déjà une fille, née d'une précédente relation, et Sébastien a aussi deux enfants de son côté.