Emily Ratajkowski : Topless en vacances, la bombe régale ses abonnés !

Hailey Baldwin a récemment été nommée femme la plus sexy de la planète, un titre également convoité par Emily Ratajkowski ! La jolie brune de 25 ans convainc les internautes de le lui décerner en leur offrant un nouveau selfie ultrasexy. Topless et allongée sur un lit, @emrata régale ses plus de 13 millions de followers...

C'est sur Instagram que l'image a été publiée. Emily Ratajkowski y pose, confortablement installée sur un lit. L'actrice et mannequin se couvre la poitrine avec les bras et écrit en légende "Amore mio" ("Mon amour" en italien). Son autoportrait affole le compteur de like et de commentaires, rédigés par des fans en admiration.