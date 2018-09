Emma de Caunes et sa fille Nina, complices pour une soirée tricolore

C'est l'agence Sandra&Co qui était en charge de fêter les 65 ans de la cultissime marque Damart à la Maison Molière. Plus d'une vingtaine de personnalités sont venues célébrer l'anniversaire de l'inventeur du Thermolactyl. Un anniversaire sous le signe de la création française avec un collectif de créateurs emmenée par Mademoiselle Agnès, marraine de l'événement.

A ses côtés, il fallait compter sur Uriel Karsenti (Maison Standards), Marie Courroy (Modetrotter), Louis-Gabriel Nouchi, Lili Barbery-Coulon et Sophie Malagola qui signent six collections capsules en 100% Thermolactyl qui sortiront tout au long de l'hiver. Autour de Sandra Sisley l'organisatrice de la soirée, Mademoiselle Agnès, Emma de Caunes, réalisatrice du film de la collaboration Mademoiselle Agnès x Damart, accompagné de son père Antoine De Caunes mais aussi et surtout de sa fille Nina Blanc-Francard (née en 2002 de son histoire d'amour terminée avec Sinclair). Le duo mère-fille était très complice et a pris la pose avec décontraction pour les photographes.

On a aussi vu Sarah Poniatowski-Lavoine, Zoé Félix, Laurence Ferrari, Laurie Cholewa (dont le baby bump de femme enceinte se voit de plus en plus) avec son mari Greg Levy, Roby Schimasi, Aïda Touihri, Marie-Agnès Guillot, Laurence Roustandjee, Camille Rivarola, JL Barcelona, Gaëlle Constantini, Oren Marco, Carine Marco, Karole Rocher, Lola Dubini, Julien Ballon...

Pour Mademoiselle Agnès, Thermolactyl rime avec vintage, humour et... garçon en caleçon. Un coup de foudre pour la version 90's qu'elle remet au goût du jour et de la mode. Entourée de six créatifs de talent, la chroniqueuse et productrice la plus fun et fashion de France, marraine des 65 ans Damart, propose autant de versions so hype de cet iconique souvent imité, jamais égalé.

Thomas Montet