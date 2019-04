Emma de Caunes et sa fille Nina : selfie "sur la plage, abandonnées"

Mère et fille ont profité de leur samedi 27 avril pour bronzer et se prélasser à la plage. Complices, Emma, 42 ans, et Nina, 16 ans, se sont amusées à prendre un selfie. L'occasion pour les internautes de découvrir une rare photo du duo.

Ce n'est pas la première fois que l'épouse du dessinateur britannique Jamie Hewlett (à l'origine des graphismes du groupe Gorillaz) se montre aux côtés de son adolescente. Elles ont même fait une récente apparition ensemble lors d'une fête organisée par Sandra Sisley, patronne de l'agence Sandra & co et épouse de Tomer Sisley. C'était en septembre 2018 pour les 65 ans de la marque Damart. La jeune fille, qui a été youtubeuse, fait en tout cas la fierté de sa mère. Très discrète sur sa vie privée, Emma du Caunes s'épanche peu sur son rôle de mère. En 2015, elle a pourtant confié à Femme Actuelle avoir peur pour sa fille : "Difficile de ne pas avoir peur pour elle dans le monde dingue dans lequel on vit. Si je pouvais continuer à lui faire des bisous, des câlins, et la garder dans mon petit nid loin du danger... Je sais très bien qu'il faut qu'elle apprenne la réalité de monde. Mais je trouve ça trop tôt, trop dur. Moi, je prenais le métro à 8 ans. Nous avons été la dernière génération à vivre dans l'insouciance."

