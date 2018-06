Emma Smet sur Tinder : "Ne vous faites pas avoir"

La communauté Tinder a cru voir débarquer un nouveau membre, et pas n'importe lequel : une magnifique jeune femme répondant au nom d'Emma Smet. Sauf que la célèbre fille d'Estelle Lefébure et de David Hallyday, et petite-fille de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, a en réalité été victime d'une usurpation d'identité.

Si Emma Smet avait voulu trouver de la compagnie sur l'application de rencontres Tinder, elle n'aurait pas été la première personnalité à y avoir recours. Hilary Duff ou Zac Efron ont tenté leur chance sans rencontrer l'âme soeur. Sauf que la ravissante fille d'Estelle Lefébure et David Hallyday n'a jamais rejoint cette communauté. Une personne se faisant passer pour Emma Smet a attiré l'attention, et la petite fille de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan a rapidement été mise au courant de la supercherie. Victime d'une usurpation d'identité, la jeune femme de 20 ans s'est alors exprimée sur Instagram. "Je ne suis pas sur Tinder, faux profil avec mes photos, ne vous faites pas avoir", a-t-elle fait savoir à ses abonnés dans l'une de ses stories Instagram. Une mise au point qui a dû en décevoir plus d'un, tous ceux qui pensaient avoir une vraie chance avec Emma Smet. Dotée comme sa maman et sa grande soeur Ilona d'une jolie prestance, Emma Smet poursuit sa carrière de mannequin. Le jeune femme qui avait illuminé Roland-Garros au début du mois de juin a publié de nouvelles photos professionnelles sur sa âge Instagram. Un shooting très réussi.

