Emma Thompson, un an après, pleure toujours Alan Rickman : "C'est trop tôt"

Le 20 février, le metteur en scène Richard Curtis révélait officiellement qu'Emma Thompson ne serait pas dans l'aventure pour la minisuite de Love Actually, Red Nose Day Actually, qui est actuellement en cours de tournage. "Elle ne peut tout simplement pas participer", avait-il déclaré face à la Press Association, au sujet de l'actrice qui jouait l'épouse d'Alan Rickman dans le film original. Le célèbre acteur anglais, décédé le 14 janvier 2016 des suites d'un cancer du pancréas, incarnait l'un des personnages emblématiques de la comédie romantique culte sortie en 2003.

Interrogée par la même Press Association, Emma Thompson s'est expliquée sur ce choix. "Richard m'a écrit et m'a dit : 'Chérie, on ne peut pas t'écrire un truc, à cause d'Alan' et j'ai dit 'oui, évidemment, ce serait triste, trop triste'. C'est trop tôt, avoue la comédienne, encore en deuil. C'est complètement normal, parce que c'est pour Comic Relief et il n'y a absolument rien de drôle au fait d'avoir perdu ce bon ami, il y a à peine un an. On y a beaucoup pensé, mais ça ne nous semblait pas juste de faire revivre les personnages très amusants de Bill Nighy, Hugh Grant et Liam et tout ça... C'était vraiment la bonne décision."

Encore profondément attristée par la perte d'un acteur dont elle était très proche, Emma Thompson a donc préféré décliner. Quatorze ans après le film, Hugh Grant, Keira Knightley, Colin Firth, Rowan Atkinson, Liam Neeson ou encore Andrew Lincoln seront de retour. Red Nose Day Actually sera dévoilé au grand public sur la BBC 1 le 24 mars prochain.