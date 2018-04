Emma Watson recroise deux beaux gosses d'Harry Potter... et ils ont bien changé

Sept ans après la sortie en salles du dernier opus de la saga Harry Potter, chaque "réunion" entre les acteurs de la franchise est un mini-événement pour les fans qui n'hésitent pas à fondre dans la nostalgie autour de jolies retrouvailles. La dernière en date met en avant trois acteurs majeurs et ex-étudiants de Poudlard.

Alors qu'elle vient de fêter ses 28 ans, Emma Watson s'est retrouvée à une soirée dont on ne sait pas grand-chose – ni l'objet, ni la date, ni le lieu – durant laquelle elle a croisé deux comédiens de la franchise : Matthew Lewis et Tom Felton. Pour ceux qui ne visualisent pas, Matthew a incarné dès L'École des Sorciers le jeune benêt passionné de botanique Neville Londubat, alors que Tom a interprété l'immanquable Drago Malefoy.

Le petit trio a posé le temps d'une photo relayée par Tom Felton sur son compte Instagram. "Potes d'école", écrit en légende l'acteur britannique aujourd'hui âgé de 30 ans. Après Harry Potter, Felton a notamment joué dans La Planète des singes: Les Origines, La Résurrection du Christ, Message from the King ou encore la série Flash. On le retrouvera prochainement dans une comédie, Whaling.

Quant à Matthew Lewis, dont on a souvent évoqué l'incroyable métamorphose physique (le petit garçon pas franchement attirant devenu une véritable bombe sexuelle), il poursuit lui aussi une carrière dans le cinéma (Avant toi) et surtout à la télévision (Bluestone 42, Girlfriends).

Enfin, Emma Watson n'a rien de prévu dans les mois à venir, elle qui s'est démarquée de part son engagement féministe. On a pu la voir dans La Belle et la Bête ainsi que le thriller The Circle.