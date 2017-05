Emmanuel Macron président : Arthur, Valérie Damidot, JoeyStarr... soulagés

Les Français ont tranché ce dimanche 7 mai 2017. Emmanuel Macron (39 ans), candidat En Marche !, a été élu président de la République en recueillant 66,10% des suffrages exprimés face à Marine Le Pen (Front National) et ses 33,90%. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnalités françaises n'ont pas hésité à manifester leur satisfaction !

L'animateur Arthur n'a par exemple pas hésité une seconde à partager sur Instagram des vidéos de ses amis Djibril Cissé et Cartman prenant leur pied sur un titre nommé J'suis très content dans lequel on peut entendre : "J'suis très content, Marine pas présidente, elle a perdu, elle l'a dans le c*l, elle sera présidente de son appartement. Elle est pas contente, mais moi je suis content, les juifs sont contents, les migrants sont contents, les musulmans sont contents et pas Dupont-Aignan ! J'suis très content !"

Le rappeur JoeyStarr a également ironisé sur la défaite de la candidate FN en publiant une vidéo "meme" d'une personne faisant une énorme chute dans des escaliers. "La fin de campagne de Marine", a-t-il commenté avec gourmandise.

Certaines stars du petit écran, à l'instar de Jarry ou d'Enora Malagré, avaient également pris position avant même l'annonce du résultat. L'humoriste de 39 ans avait par exemple relayé un dessin représentant Marine Le Pen coincée dans un préservatif avec la légende suivante : "Arrêtons le virus !" Valérie Damidot avait quant à elle multiplié les appels anti-Le Pen : "Un petit tour et puis casse-toi" ou "Je hurle en silence #auxurnescitoyens #toutsauflepen #NonauFN" notamment.

Hapsatou Sy, heureuse maman au côté de son amoureux Vincent Cerutti, avait quant à elle publié en légende d'une photo de son couple : "Douce France, cher pays de mon enfance, bercée par tant d'insouciance, cette insouciance m'inquiète un peu ! La France est belle de ses différences ! Vive l'amour, non à la haine #francebelle #presidentielle2017"

Enfin, mention spéciale à Franck Dubosc qui a fait rire ses milliers d'abonnés en faisant mine de découvrir le résultat final et de lancer à sa compagne Danièle d'origine libanaise dans la foulée : "Chérie ! Tu restes !"

Retrouvez ces nombreuses prises de position ci-dessous...