Emmanuelle Béart : Tendre photo avec son fils et soutien à son ex Daniel Auteuil

Alors qu'elle est en vacances à la mer, Emmanuelle Béart prend le temps de partager un peu les coulisses de son escapade avec ses fans. L'actrice de 54 ans, assez active sur Instagram, a posté une photo d'elle et de son fils Surifel.

Mercredi 25 avril 2018, Emmanuelle Béart s'est offert une virée sur la plage, pour profiter du beau temps avec son fils Surifel. Un petit garçon aujourd'hui âgé de 9 ans et qu'elle a adopté avec son ancien époux, l'acteur et réalisateur Michaël Cohen. La star, qui fait toutefois toujours bien attention de cacher le visage de son fils - dont on avait appris l'adoption en 2010 et dont on sait simplement qu'il est né en Éthiopie - apparaît de dos, tenant la main de son garçon. "#mothersandson #mylove", a-t-elle sobrement commenté en légende. Un moment tendre entre deux tournages.

Emmanuelle Béart, qui est aussi la maman de Nelly (24 ans, née de son ancienne histoire avec Daniel Auteuil) et de Johan (21 ans, issu de sa relation avec David Moreau), a prouvé son sens de la famille en postant également l'affiche du film Amoureux de ma femme, réalisé et joué par son ex, Daniel Auteuil. Le film est sorti dans les salles le 25 avril.