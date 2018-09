Emmanuelle Seigner : "J'ai été traquée quand mon mari a été arrêté"

Emmanuelle Seigner est de retour sur le devant de la scène avec la série Insoupçonnable, diffusée pour la première fois ce jeudi 20 septembre 2018 dès 21h sur TF1. C'est la première fois que la comédienne accepte un rôle principal sur le petit écran après avoir brillé pendant des années au cinéma, notamment avec les films Frantic et Scaphandre et le Papillon.

Dans Insoupçonnable, Emmanuelle Seigner interprète une criminologue, Chloé Fisher, qui traque sans répit un tueur en série, un père de famille nommé Paul Brodsky (joué par Melvil Poupaud) à Lyon. À l'occasion de la grande première de ce thriller qui s'annonce glaçant, la soeur aînée de Mathilde Seigner a accepté de répondre aux questions du journal Le Parisien. La blonde de 52 ans se confie sur ce nouveau personnage qu'elle est ravie de porter à l'écran, elle qui avait l'habitude d'interpréter des "femmes objet", comme elle le déplore.



À la question de savoir si elle-même s'est déjà sentie poursuivre ou harceler, Emmanuelle Seigner ne tourne pas autour du pot et répond : "J'ai été traquée quand mon mari a été arrêté."

Mariée à Roman Polanski depuis 1989, elle a soutenu son époux face aux accusations dont il fait l'objet. En effet, depuis 1977, le célèbre réalisateur est recherché par la police américaine pour avoir eu des rapports sexuels non consentis avec une mineure de 13 ans. Roman Polanski avait été arrêté une première fois en 2009 avant d'être assigné à résidence.

Fidèle et loyale, Emmanuelle Seigner n'a jamais douté de sa moitié. Bien au contraire, elle l'épaule ouvertement et collabore régulièrement avec lui pour des longs métrages. D'ailleurs, l'actrice et chanteuse révèle qu'avant d'entreprendre le tournage d'Insoupçonnable, elle venait de terminer un nouveau film avec Roman Polanski et l'enchaînement des deux projets a été assez "éprouvants" d'après elle. "Je n'ai eu que quarante-huit heures entre les deux tournages. J'ai dû changer de couleur de cheveux en deux jours pour passer de brune à blonde. Vous êtes comme dans une machine à laver, vous avez beaucoup de texte à apprendre et tout va très vite."

