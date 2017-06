Enora Malagré clashée par Booba suite à son départ de TPMP : Elle riposte !

A l'instar de la star de télé-réalité Nabilla avant lui, le rappeur Booba semble plutôt apprécier le départ d'Enora Malagré de Touche pas à mon poste sur C8. Sur Instagram, le rappeur de 40 ans a ainsi pris le temps de relayer une vidéo se moquant ouvertement de l'annonce du départ de la jolie blonde ce 1er juin...

En découvrant cette vidéo portée par la chanson On s'en bat les c*uilles sur le compte de l'artiste, Enora Malagré (36 ans) n'a pas pu s'empêcher de commenter la publication peu sympathique ! "Bah, si tu t'en bats les c*uilles, pourquoi tu publies la vidéo ? Mignon !!", a-t-elle lâché pour railler la démarche du roi du clash. Malheureusement, le rappeur n'a pas souhaité être spécialement courtois et a répondu de manière très cash à la question de l'ex-chroniqueuse de Cyril Hanouna. "Parce qu'on s'tape des barres sur ta gueule, allez casse-toi d'ici sale clocharde !", a-t-il lancé sans ménagement.

Seulement on le sait, Enora Malagré n'est pas le genre de femme à se laisser faire et n'a pas manqué de faire savoir à son interlocuteur qu'il n'avait pas toujours été aussi insultant à son égard. "Tu es magique ! Je me souviens de toi sur le plateau de TPMP tout content que je te complimente sur ton album... Tu es adorable et à ton âge tu as toujours besoin de clasher les gens pour exister, c'est touchant. #eternellejeunesse", a-t-elle conclu.

Bonne ambiance sur les réseaux sociaux !