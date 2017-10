Énora Malagré dans "The Island" sur M6 ? L'ex-star de TPMP sort du silence...

Début octobre, Julien Bellver annonçait dans Quotidien (TMC) qu'Énora Malagré allait participer à la future saison de la télé-réalité de survie The Island sur M6, une édition "people" bientôt tournée au Panama. Ce 10 octobre 2017, l'ex-chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) a décidé de sortir de son silence à ce sujet...

Contrairement à ce qui a été dit, la jolie trentenaire affirme qu'elle ne participera pas à l'émission. "Les amis, vous êtes nombreux à me poser la question, évidemment je ne ferai pas The Island ! Mais merci à EndemolShine France et à M6 pour la proposition <3", a-t-elle statué.

Une chose est sûre, lorsque l'annonce de sa participation avait été faite, de nombreuses starlettes de télé-réalité avaient profité de l'occasion pour pointer du doigt l'hypocrisie supposée d'Énora Malagré. Ayem Nour avait par exemple commentait dans le Mad Mag de NRJ12 : "Elle est tellement hypocrite ! Avec tout le respect que je lui dois, elle a tendance à critiquer les gens de télé-réalité, elle les critiquait sans cesse dans TPMP. Au final, elle se retrouve à faire la même chose qu'eux, elle fait des placements de produits comme eux et je trouve son attitude un petit peu hypocrite et déplacée, donc ça ne m'étonnerait pas qu'on la retrouve dans Friends Trip ou dans Les Anges, ça me choquerait pas !"

Nous sommes désormais fixés, Énora Malagré ne se lancera pas de sitôt dans la télé-réalité.