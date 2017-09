Énora Malagré de retour à la télévision : Sa surprenante annonce...

Fin mai dernier, Énora Malagré créait la surprise en annonçant son départ définitif de Touche pas à mon poste (C8). Trois mois plus tard, Cyril Hanouna révélait à nos confrères de TV Mag que "tous les chroniqueurs qui sont partis [voulaient] revenir". Ainsi, l'animateur vedette de la chaîne précisait qu'il n'était "pas exclu" que la jolie blonde qui officiait comme chroniqueuse dans TPMP fasse son retour en janvier. Après avoir démenti une première fois l'information, elle s'exprime de nouveau.

Contactée par nos confrères de Télé 2 Semaines, Énora Malagré assure qu'elle ne sera pas à l'antenne de Touche pas à mon poste. "Je ne retourne pas ma veste. Une fois que j'ai pris une décision, je m'y tiens", lâche-t-elle. Et d'évoquer ses projets : "Je ne pas vous en dire plus, mais croyez-moi, ça va être explosif. C'est une nouvelle vie qui s'annonce pour moi."

Jeudi 31 août, Énora Malagré faisait déjà un premier retour à l'écran, puisqu'elle était invitée de la Zygel Académie sur France 2. Au détour d'une question sur son avenir professionnel, l'ex-chroniqueuse de Cyril Hanouna en a dit un peu plus, précisant qu'elle serait "en octobre à la télévision et à la radio".

Pour rappel, Énora Malagré n'est pas la seule à avoir quitté TPMP. Thierry Moreau – qui officie désormais dans la matinale de CNews –, Capucine Anav – qui poursuit sa carrière de comédienne au théâtre –, Danielle Moreau et Cauet ont également annoncé leur départ du show. Matthieu Delormeau, dont l'avenir dans l'émission restait incertain jusqu'à il y a peu, fera quant à lui prochainement son retour au côté de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste.