Enora Malagré "terrifiée" : Révélations sur sa première fois

Enora Malagré est sans filtre sur son site La WTF (Women Trend Family). Après avoir évoqué son endométriose et sa relation très spéciale avec "un petit jeune", l'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste a évoqué sa première fois. Un sujet qui lui est venu après avoir découvert le film Call Me By Your Name, de Luca Guadagnino.

Aussi a-t-on appris que son premier amour s'appelait Pierre-Antoine, un garçon qu'elle a rencontré dans une église. Et tout de suite, elle a eu un gros coup de coeur : "Je n'ai vu que lui. (...) Il a regardé droit devant lui, j'ai vu ses yeux et j'ai été foudroyée. Tellement, que j'en ai eu presque mal. Vous vous rappelez ce sentiment ? Une boule au niveau du plexus et la difficulté de respirer ? Ça y est, le voici, mon premier amour."

Enora Malagré n'a pas eu le courage d'aller l'aborder directement. Elle a préféré commencer par "l'observer de loin, dans la cour, à croiser son regard". Un petit jeu qui a duré plusieurs semaines, jusqu'à ce que le jeune homme la voit enfin. "Petite blonde, sans saveur, un peu garçonnet, au regard triste. Mais ne demandant qu'à rire. Il m'a d'abord fait sourire. Nous nous sommes parlés, nous nous sommes baladés et puis quelques jours après, nous nous sommes embrassés. Vous vous souvenez de ce premier baiser ? Je ne suis pas écrivaine et je ne pourrais pas vous le décrire avec le talent de Françoise Sagan mais je peux au moins partager avec vous qu'il m'a changé. Un premier baiser avec quelqu'un qui vous aime, c'est l'assurance de s'aimer un peu soi-même chaque jour. Pas tout le temps mais plus longtemps. J'ai eu cette chance et je vous la souhaite", a-t-elle décrit.

On frôle une main lors d'un voyage au Maroc et le coeur repart

Puis, après avoir précisé l'avoir aimé "plus que [sa] vie pendant quatre merveilleuses années", la belle blonde de 37 ans a évoqué sa première fois avec Pierre-Antoine : "J'étais terrifiée, mais ce fut incroyable. J'ai eu un petit peu mal (faut vous le dire les filles, pour celles qui n'ont pas encore goûté à ce fruit) mais le plaisir et l'exaltation envahissent tout et pour ma part, m'ont plongé dans un état de grâce. Et encore, j'ai eu la chance de me plonger dans les yeux de mon amour après avoir franchi ce cap si important et d'avoir reçu un 'je t'aime' réconfortant, presque mystique à cet instant. Que je remercie la vie ! D'avoir pu choisir, d'avoir goûté à l'amour si jeune pour désormais aujourd'hui, moins jeune, continuer à le sacraliser. Que je remercie Pierre-Antoine, qui est aujourd'hui l'un de mes plus vieux amis, de m'avoir donné cet amour qui me sert de référent."

Enora Malagré a ensuite souhaité à ses lecteurs de vivre les mêmes sensations qu'elle a ressenties avec son premier amour et leur a conseillé de bien choisir la personne avec qui ils vivront leur première fois. "Et puis, ce message un peu basique s'adresse à mes petites louloutes plus jeunes : je vous aime tant, vous le savez. Les filles, je vous le glisse dans l'oreille : vous êtes toutes des princesses ! Vous allez le trouver, votre premier amour. Soyez patientes et exigeantes, prenez le temps et venez me raconter, ça va bien se passer, je vous le garantis. Aujourd'hui, vous êtes peut-être tristes, vous n'y croyez pas, mais je peux vous le certifier, du haut de mes 37 petites années : votre amour mettra peut-être du temps mais il surgira de derrière les sales nuages. Et puis, cet amour-là, on le ressent toujours, toute la vie. Là, je m'adresse à celles de mon âge : oui les filles, ça arrive, encore. On frôle une main lors d'un voyage au Maroc et le coeur repart...", a-t-elle conclu son article.

Aurait-elle trouvé l'amour ? Elle le dira peut-être prochainement.