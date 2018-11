Enora Malagré, toujours moins payée qu'un homme : "Ça me rend hystérique"

Enora Malagré a commencé à travailler à 17 ans à peine. Aujourd'hui, à 38 ans, elle est forte d'une grande expérience en radio, en télé bien sûr et désormais au théâtre. Une constante ? Les inégalités salariales entre les hommes et les femmes. C'est un des sujets que nous avons abordés quand l'animatrice et comédienne est venue dans les locaux de Purepeople.com évoquer ses nouveaux projets.

Après sept ans de Touche pas à mon poste, Enora Malagré apparaît désormais chaque samedi à 16h45 sur France 2, dans la nouvelle émission de Stéphane Bern, Bons baisers d'Europe. Elle est aussi sur les planches du Théâtre du Gymnase dans La Dame de chez Maxim. Devenir comédienne quand on l'étiquette télé collée sur le front n'est pas forcément un atout, mais comme nous l'a expliqué Enora, cela a aussi un certain avantage : "Ça peut effectivement être un frein. Cela a été quand je suis partie de Touche pas à mon poste, parce que c'était pour faire du théâtre, notamment. Au tout début ça l'est puis rapidement la notoriété prend le pas sur l'étiquette, donc je pense que ça m'a aussi aidée à trouver du travail en tant que comédienne (...) Mais la donne est en train de changer."

Ce qui ne change pas en revanche, ce sont les inégalités entre les hommes et les femmes dans le monde du travail. C'est un sujet sensible pour Enora Malagré qui en a fait l'un de ses combats, notamment à travers son site La Women Trend Family : "C'est pas que ça me vénère, ça me rend hystérique. Je la subis depuis que je travaille en fait. À poste égal, je n'ai jamais eu le même salaire qu'un homme. Dans tout ce que j'ai fait, depuis l'âge de mes 17 ans jusqu'à aujourd'hui 38 ans, à aucun moment je n'ai eu le même salaire qu'un collègue qui faisait la même chose." Et la jeune femme d'ajouter : "À la radio, à la télé, au théâtre..."

