Éric Antoine (Incroyable Talent), l'affaire Gilbert Rozon : "Un moment très dur"

La saison 13 de La France a un incroyable talent est sur le point de commencer ! Cette année, M6 a décidé de voir les choses en grand avec toujours plus de show sur la scène. Mais ce n'est pas tout, le juré a également été remis à neuf. Si la chanteuse Hélène Ségara et l'humoriste Éric Antoine sont toujours de la partie, deux petits nouveaux se sont ajoutés à l'affiche. Il s'agit de Marianne James et de Sugar Sammy.

Ce dernier, encore inconnu du grand public français, nous vient tout droit du Canada où il est une véritable star. Avec son humour trash et déjanté, Sugar Sammy amène un nouveau souffle au talent show après qu'il a été marqué par la polémique Gilbert Rozon. Avant le lancement de la saison 12 de l'émission, le producteur québécois était accusé d'agressions et harcèlements sexuels.

Une situation compliquée à gérer comme se souvient Éric Antoine lors de la conférence de presse de l'émission : "La souffrance que j'ai éprouvée l'année dernière dans ce bateau qui coulait et qui prenait l'eau de toute part a été un moment très difficile pour moi personnellement. Aussi bien par l'amitié que j'avais pour Gilbert que l'amour que j'ai pour cette émission. Donc c'était pour moi très dur de voir une saison que je savais extraordinaire être sabotée comme elle l'a été."

Pour Sugar Sammy, pas question de "remplacer" Gilbert Rozon. Mais pas question non plus d'en faire une histoire tabou. C'est pourquoi dès la première journée d'enregistrement, l'humoriste n'a pas hésité à blaguer sur le sujet : "C'était pour désamorcer la chose tout de suite. C'était la première journée d'enregistrement, c'est arrivé, c'est fait avec humour et on passe à autre chose et on l'a pas ramené toute la saison non plus."

Une manière pour lui d'imposer son style et surtout de faire savoir qu'il compte bien rigoler de tout : "L'accord qu'on a eu, c'est que si je venais, je pourrais faire ce que je faisais sur la scène. Je ne voulais pas me dénaturer. Et eux [M6, NDLR], c'était la même chose, ils voulaient voir le vrai Sugar Sammy à la télévision. C'était important de pouvoir le faire sans filtre."

Découvrez le premier épisode de La France a un incroyable talent le mardi 30 octobre sur M6

