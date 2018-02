Estelle et Oscar de Suède : Adorable goûter avec Kate Middleton et William

Quel dommage que le prince George et la princesse Charlotte de Cambridge, contrairement à la tournée de 2017 en Pologne et en Allemagne, n'aient pas été du voyage en Scandinavie de leurs parents le prince William et Kate Middleton ! Car le duc et la duchesse de Cambridge ont eu droit à une adorable surprise de la part de leurs hôtes la princesse héritière Victoria et le prince Daniel de Suède, mercredi 31 janvier 2018 à Stockholm : leurs enfants la princesse Estelle, qui fêtera bientôt ses 6 ans (le 23 février), et Oscar, qui aura 2 ans le 2 mars, se sont joints à eux !

Après avoir servi de guides à leurs invités depuis la veille et avant la soirée finale du volet suédois de la mission diplomatique de William et Kate, qui se poursuit jeudi et vendredi en Norvège, la princesse Victoria et le prince Daniel les ont accueillis chez eux au palais Haga, situé dans le nord de la ville, face au campus universitaire. Les deux couples revenaient d'une visite au grand magasin NK à l'occasion du lancement d'une initiative mettant à l'honneur des marques de design et de prêt-à-porter britanniques disponibles en Suède.

Autour d'une tasse de thé, tradition anglaise oblige, le duc et la duchesse ont pu avoir une conversation intime avec leurs hôtes et faire la connaissance d'Estelle et Oscar, rencontre dont la cour suédoise a partagé des images, réalisées par le photographe Rafael Stecksen et reprises par le compte Twitter du palais de Kensington.