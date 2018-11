Estelle Lefébure : Doux mots à son "petit coeur d'amour", son fils Giuliano

Estelle Lefébure est l'heureuse maman de trois enfants, deux grandes filles, Ilona et Emma, et un petit garçon prénommé Giuliano. Le ravissant mannequin n'a pas manqué de célébrer l'anniversaire de son petit dernier en publiant un tendre message et une jolie photo sur sa page Instagram.

La sublime égérie Mixa de 52 ans, qui ne les fait absolument pas, est également la maman de deux grandes filles, Ilona, 23 ans, et Emma, 21 ans, toutes deux issues de son mariage avec le chanteur David Hallyday. Les deux sublimes blondes ont fait partie d'une famille recomposée lorsque leur maman s'est mariée à l'animateur Arthur, dont elle a divorcé en 2008. Emma et Samuel (le fils d'Arthur né de son amour pour l'ancien mannequin Léa Vigny) ont le même âge et se voient régulièrement. Des moments passés ensemble qu'ils partagent sur le réseau sociaux, comme le 28 novembre dernier.

