Estelle Lefébure et Ilona Smet, un sublime duo mère-fille qui prend du bon temps

En vacances au bord de l'eau, Estelle Lefébure et Ilona Smet jouent les duos sportifs. Sur Instagram, le tandem mère-fille a partagé quelques clichés les mettant en scène armées de planches de surf et ça leur va plutôt bien.

Ce jeudi 6 juillet, le sublime top de 51 ans a retrouvé sa fille aînée, Ilona Smet, afin de passer quelques jours au soleil à Bali. Si pour le moment, les deux femmes ne se sont pas montrées côté à côte, les clichés qu'elles ont postés sur le réseau social ne laissent pas de doute : elles sont ensemble puisque le décor paradisiaque est quasi identique.

Sur sa photo, la ravissante blonde qui défilait pour Jean Paul Gaultier en janvier dernier pose avec une planche de surf qu'elle porte à bout de bras au-dessus de sa tête. "Nourris ton âme. Aime de tout ton coeur", écrit-elle dans la légende du fameux cliché.

Estelle Lefébure préfère quant à elle se mettre dos à l'objectif afin de profiter du paysage de rêve que la nature indonésienne lui offre : "Le bonheur ne dépend pas de ce que vous avez ou de qui vous êtes. Il dépend uniquement de ce que vous pensez", mentionne-t-elle en légende de sa photo. Voilà qui donne à réfléchir.

Le 30 avril 2016, durant son passage dans l'émission On n'est pas couché, l'ancien mannequin s'était confié sur sa rela­tion avec sa fille de 22 ans : "Je n'au­­rais pas eu le droit de lui inter­­­dire de faire le métier de mannequin. Je sais qu'I­lona ne risque pas de succomber aux sombres tentations de ce job", avait-elle expliqué. Elle n'avait pas non plus hésité à revenir sur son parcours qu'elle enrichit de jour en jour : "Chaque année qui passe je gran­dis. Je pense que l'on a besoin de toute une vie pour apprendre qui on est. Chaque année, j'es­saie de comprendre qui je suis et de m'amé­lio­rer. Ça prend du temps et à, presque 50 ans, je n'ai pas encore fini."