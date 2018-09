Estelle Lefébure : Folle soirée d'anniversaire avec Jean-Luc Reichmann

Le rock parle visiblement à Estelle Lefébure et Jean-Luc Reichmann.

Vendredi 21 septembre 2018, la sublime égérie Mixa et l'incontournable animateur des 12 Coups de midi (TF1), se sont retrouvés à la même soirée. Tous deux avaient rendez-vous dans un restaurant parisien pour fêter l'anniversaire d'une amie, Ariane de Senneville, comme l'a précisé Estelle Lefébure sur sa page Instagram.

Tout au long du joyeux rassemblement, l'ex-épouse de David Hallyday a publié des images des festivités - photos et vidéos. Après que la vedette de la soirée a soufflé sa nouvelle bougie, la piste de danse a été ouverte, pour le plus grand plaisir de la belle Estelle et de Jean-Luc Reichmann. Emportés par la fièvre du vendredi soir, ils se sont réunis pour danser sur un célèbre titre des Rolling Stones, Satisfaction. Doigts en l'air, bouches grandes ouvertes pour chanter, le duo était déchaîné.

Estelle Lefébure, 52 ans, et Jean-Luc Reichmann, 57 ans, ont, semble-t-il, tous deux passé un excellent moment puisque chacun a publié une vidéo de cette parenthèse rock dans sa Story Instagram. Habillée d'une petite robe noire asymétrique, chaussée de sandales à talons, la maman d'Ilona et d'Emma a continué sur sa lancée en dansant sur Should I Stay or Should I Go de The Clash.