Eva Longoria dévoile des photos trop craquantes de Santiago avec sa grand-mère

"Mamie est là", a sobrement commenté Eva Longoria en légende d'un diaporama photo posté sur son compte Instagram suivi par 6,5 millions d'abonnés, le 11 avril 2019. La maman de l'actrice, Ella Eva Mireles, a pris la pose pour alimenter l'album de famille.

Si elle avait longtemps dit ne pas être particulièrement pressée de devenir mère, Eva Longoria a finalement accueilli son premier enfant en juin 2018. Un petit garçon, prénommé Santiago, qui est né de son mariage avec l'homme d'affaires mexicain José Baston. Depuis qu'il est entré dans sa vie, l'actrice américaine est complètement gaga et partage des photos et vidéos de lui sur ses réseaux sociaux, pour la plus grande joie de ses fans. Elle voyage d'ailleurs aussi avec lui aux quatre coins du monde !

Mais l'ancienne interprète du personnage de Gabrielle Solis dans la série culte Desperate Housewives – elle partageait notamment l'affiche avec sa collègue et amie Felicity Huffman, actuellement dans de sales draps, et ne lui a pas exprimé publiquement son soutien – n'est pas la seule à couvrir d'amour son bébé. Sa maman, Ella, est elle aussi fan du petit Santiago et n'hésite pas à venir à Los Angeles depuis le Texas d'où elle est originaire, pour passer un peu de temps avec lui.

Côté pro, non contente d'être prochainement à l'affiche au cinéma de l'adaptation de Dora l'exploratrice, elle multiplie les projets sur le petit écran. Elle est productrice exécutive et guest star dans la série à venir Grand Hotel, elle a réalisé des épisodes de la série Black-ish et vient de dévoiler qu'elle travaille aussi sur un pilote de série : Glamorous. Un projet pour la chaîne CW, avec l'actrice Brooke Shields. Et, par-dessus le marché, elle continue de s'investir dans sa fondation ainsi que dans les diverses éditions du Global Gigft Gala.

Thomas Montet