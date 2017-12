Eva Longoria enceinte : Baby bump en vue et joyeuse réunion avec Olivia Munn

Joli baby bump en vue ! Une semaine après avoir officialisé sa première grossesse, Eva Longoria a retrouvé l'actrice Olivia Munn pour célébrer Noël dans la joie et la bonne humeur, révélant au passage ses jolies formes de future maman.

C'est à Miami que les deux amies se sont retrouvées. Très active sur les réseaux sociaux, celle qui a été vue dans les films X-Men: Apocalypse et Joyeux bordel ! a ainsi révélé qu'elle avait rejoint l'ex-vedette de Desperate Housewives pour un long week-end de fête. La star de 42 ans et son époux, l'homme d'affaires mexicain Jose Antonio Baston, ont vu les choses en grand puisqu'ils ont loué un magnifique appartement situé aux abords de l'océan. Plusieurs membres de la famille et quelques amis les accompagnent.

Lorsque les amis deviennent la famille

Ravie de se joindre au clan Longoria-Baston, Olivia Munn a donc publié une première photo complice sur son compte Instagram. "Noël à Miami. Lorsque les amis deviennent la famille", a-t-elle écrit. Son message accompagne une photo où elle prend la pose au côté d'Eva Longoria, future maman radieuse au ventre déjà bien rond.