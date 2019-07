Eva Longoria et Giovanni Bonamy : duo glamour au Global Gift Gala

Eva Longoria (44 ans) était renversante sur le tapis rouge du photocall de la 8e édition du Global Gift Gala à Marbella, le 12 juillet 2019. Au côté de Giovanni Bonamy (29 ans) avec lequel elle a déjà tourné une publicité pour L'Oréal Paris, Eva était resplendissante. Ce jeune mannequin est d'ailleurs actuellement candidat dans l'émission Je suis une célébrité, sortez-moi de là sur TF1 dans laquelle il tente de récolter des fonds pour la fondation Global Gift.

D'autres habitués de l'événement étaient présents comme l'acteur américain Gary Dourdan accompagné de la chanteuse Rosa Lopez. Eva Longoria a également posé avec le chanteur espagnol Adrian Martin. La soirée avait lieu à l'Hotel Don Pepe – Gran Meliá de Marbella où était prévue une remise des prix avec un dîner et une vente aux enchères. Les prix de cette association récompensent les personnes les plus engagées dans les oeuvres caritatives. Ce grand dîner de charité a permis de lever des fonds pour la Global Gift Foundation ainsi que pour la Eva Longoria Foundation.

Après avoir défilé la veille pour le Marbella Fashion Show devant son mari José Baston (51 ans) et son fils Santiago (1 an), l'ex star de Desperate Housewives avait aussi inauguré la Global Gift House. Cette maison d'accueil pour enfants malades et leurs familles était l'un des rêves de l'association Global Gift Foundation fondée par Maria Bravo et Alina Peralta.

Tu es un ange sur cette terre jolie Maria !

Très engagée dans cette oeuvre caritative, Eva décrivait son admiration pour le combat de Maria sur Instagram lors de l'inauguration de la Global Gift House. Elle était alors venue avec son fils surnommé "Santi" (vêtu d'un body de l'association spécialement créé à son nom) pour découvrir les lieux. Elle déclarait : "Santi est prêt à jouer! À l'ouverture de Casa Global Gift ! Je suis si fière de ma complice Maria Bravo pour avoir concrétisé ce rêve pour tant d'enfants et leurs familles. Tu es un ange sur cette terre jolie Maria ! Je t'aime ma soeur ! "