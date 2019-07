Eva Longoria : Mannequin d'un jour devant son bébé et son mari

Alors qu'elle a posé ses valises en Espagne pour quelques jours de vacances, Eva Longoria n'a pas snobé la 8e édition du Global Gift Gala. L'actrice a pris la peine de sacrifier un peu de temps libre pour aller prêter main-forte à cette soirée de charité organisée à l'Hotel Don Pepe – Gran Meliá.

L'événement caritatif avait lieu dans le cadre du Marbella Fashion Show et un catwalk avait ainsi été installé en extérieur. Eva Longoria, qui a multiplié les efforts pour retrouver sa silhouette de rêve, a fait sensation dans une robe bustier blanche. L'ex-star de la série culte Desperate Housewives a joué les mannequins d'un jour, tenant par la main la fille de son amie la philanthrope Alina Peralta. La belle brune de 44 ans a défilé sous les yeux de son mari l'homme d'affaires mexicain José Baston, qui tenait sur ses genoux leur fils, le craquant Santiago, aujourd'hui âgé de 1 an.

Au cours de cette soirée permettant de lever des fonds pour la Global Gift Foundation et la Eva Longoria Foundation, il fallait aussi compter sur la présence du jeune mannequin Giovanni Bonamy. Ce dernier, actuellement candidat de l'émission Je suis une célébrité, sortez-moi de là où il essaye de remporter des sous pour la Global Gift Foundation, a retrouvé avec plaisir Eva Longoria. Ces deux-là ont déjà tourné ensemble une publicité pour le géant des cosmétiques L'Oréal. On a aussi pu voir un habitué de l'événement, l'acteur américain Gary Dourdan ou encore l'actrice Lana Parrilla.

Trois prix ont également été remis à quatre femmes : le Global Gift Humanitarian Award à la chanteuse La Mari, le Global Gift Women Empowerment Award à Alexa Connolly, ainsi que le Global Gift Our Heroes Award à Sarah Almagro et à Olga Sharipo. Tous les invités ont pu se régaler d'un dîner orchestré par quatre chefs et se divertir grâce à des performances musicales, dont celles d'Adrián Martín et de DJ Adassiya.