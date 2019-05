Eva Longoria : Ses "six mois de torture" pour retrouver la ligne

Au programme de son entraînement intensif ? Du Sled Drag. Un exercice très physique qui consiste à faire travailler les ischio-jambiers et les fessiers en poussant ou en tirant des poids (le plus possible) sur un traîneau. L'épouse de l'homme d'affaires mexicain José Baston a toutefois attendu quelques mois avant de se remettre au sport, voulant profiter le plus possible de son craquant Santiago.

L'actrice va aussi faire un grand retour dans le show business puisqu'elle a plusieurs projets sous le bras : la série Grand Hotel qui démarre sur ABC dès le 17 juin (dans laquelle elle tient un petit rôle et dont elle est productrice exécutive) et l'adaptation cinématographique de Dora l'exploratrice (elle joue la maman). Par-dessus le marché, Eva Longoria continue aussi de se déplacer aux quatre coins du monde pour le Global Gift Gala.