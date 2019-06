Eva Longoria : Santiago baptisé, elle dévoile des photos

"Grande journée aujourd'hui !", a clamé Eva Longoria en story de son compte Instagram suivi par 6,8 millions d'abonnés, samedi 22 juin. L'actrice avait fait venir son coiffeur et sa maquilleuse afin de se faire belle elle ainsi que ses invités du jour. Il faut dire que l'occasion était spéciale : elle organisait une fête pour le 1er anniversaire de son fils, le même jour de son baptême.

Sur son compte, la sympathique actrice de 44 ans a partagé plusieurs photos et vidéos des coulisses de ce grand jour. On a ainsi pu voir son craquant Santiago, emmené quelques jours plus tôt à Disneyland pour la première fois, s'amuser avec les accessoires de maquillage destinés à sa maman. Le bébé, fruit du mariage d'Eva Longoria et de l'homme d'affaires mexicain José Baston, a ensuite enfilé une tenue blanche traditionnelle pour être baptisé. Il a pris la pose dans les bras de Maria Bravo, la grande amie philanthrope de la star. L'actrice est catholique mais fait peu étalage de sa foi.

Outre ce baptême, Eva Longoria a aussi et surtout célébré le premier anniversaire de Santiago en organisant une grande fête "plus grandiose que pour [son] mariage", à son domicile de Los Angeles. La réception avait lieu dans le jardin de la propriété, autour de la piscine, et on pu constater la présence d'un buffet, d'un château gonflable, de décorations de toutes les couleurs, de compositions florales, d'un mur au nom du bébé ou encore d'un magnifique gâteau. Parmi les invités, il y avait Alex Meneses, Diana Maria Riva, Alina Peralta, Justina Machado ou encore Claudia Zapata.

Eva Longoria a terminé "cette longue journée" par une pause bien méritée. Il faut dire qu'actuellement elle ne ménage pas sa peine puisqu'elle s'est lancée dans un marathon promotionnel pour défendre la nouvelle série dans laquelle elle sera guest star mais dont elle est co-productrice intitulée Grand Hotel.

Thomas Montet