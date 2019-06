Eva Longoria, rapide retour au travail après l'accouchement : "C'était dur"

Eva Longoria n'en finit pas d'afficher son bonheur de jeune maman ! L'actrice de 44 ans vient de faire la couverture de Parents Magazine, posant tout sourire avec son adorable fils, Santiago (1 an). Dans les pages de ce mensuel américain, l'interprète inoubliable de Gabrielle dans Desperate Housewives parle du fait d'être mère et de sa manière d'éduquer son fils afin qu'il soit "un homme bon" lorsqu'il sera plus grand. "J'espère être une bonne mère pour Santi, mais je ne dirai jamais 'C'est le sytème que j'ai mis en place et donc tout le monde devrait le faire'", a confié Eva Longoria.

Après avoir accouché, l'actrice et productrice avait évoqué le sort de ces enfants séparés de leurs parents sans-papiers par la police américaine à la frontière mexicaine. "Avec l'attention médiatique portée sur la naissance de mon fils, j'ai voulu mettre en lumière ces familles qui ont été séparées à la frontière mexicaine. Maintenant que j'ai un enfant, je ne peux imaginer qu'on me l'enlève. Les familles doivent rester soudées, c'est pourquoi on doit faire tout ce que l'on peut pour les réunir", avait-elle déclaré sur Instagram. Un an plus tard, cette peine est inchangée. "Je ne peux même pas imaginer perdre mon enfant dans ce système et ne plus jamais le revoir. Je ne pourrais pas écrire à nouveau ce post sans pleurer", commente-t-elle. Eva Longoria s'est d'ailleurs rendue à Tijuana, à la frontière mexicaine. "Santi était avec moi quand j'y suis allée. Il n'est pas allé dans les camps de migrants, mais il est toujours avec moi", poursuit-elle.

Eva Longoria a également évoqué l'éducation de son fils. "J'ai l'impression qu'il y a plus de pression pour élever un homme bon dans ce monde, qu'il comprenne bien l'importance de l'égalité et du féminisme. Mais ce n'est pas en lui disant, c'est en lui montrant chaque jour dans sa vie", explique la jeune maman.

Si elle évoque beaucoup son fils, Eva Longoria ne veut pas qu'on lui enlève sa féminité, ni même ses rôles très sensuels : "Trop souvent, on n'obtient plus de rôles sexy, ou on doit s'arrêter un moment une fois qu'on a un certain physique."

Eva Longoria est très vite retournée au travail, six semaines après la naissance de Santiago. "Retourner au travail était dur. Allaiter au travail était dur, rien que pour le timing. Pomper le lait, nourrir l'enfant, dormir et ne pas dormir. Tu le fais et c'est tout", reconnaît-elle. Mais Santiago lui apporte tant de bonheur au quotidien. "Il est en bonne santé, drôle, gentil, il dort, il mange... Il nous facilite la tâche !", conclut-elle. Une jolie relation mère-fils.