Eve Angeli prête pour un bébé mais inquiète : "J'ai bientôt 40 ans..."

Eve Angeli est une femme comblée et amoureuse. Après avoir rompu avec Michel Rostaing puis Christophe, la belle se dit prête à sauter un cap. Auprès de nos confrères du magazine Télé Star, la chanteuse de 38 ans fait quelques confidences sur sa vie de couple et évoque notamment son désir de devenir maman.

Si par le passé Eve Angeli ne semblait pas décidée à devenir maman, désormais elle a changé d'avis. "C'est une pression que nous impose la société...", lance l'interprète du titre Avant de partir. Et de poursuivre : "Aujourd'hui, j'ai envie d'avoir un enfant, j'ai enfin trouvé la bonne personne." Mais la réalisation de ce nouveau rêve reste indépendant de sa volonté, comme elle l'explique : "Après, c'est à la nature de décider car j'ai bientôt 40 ans... Mais on ne choisit pas quand on tombe amoureux."

Ce qui a beaucoup aidé la star à se lancer dans ce projet bébé, c'est son nouvel amoureux dont on sait très peu de choses. D'ailleurs, Eve Angeli assume verrouiller son intimité ! "Je ne veux plus parler de ma vie privée pour la préserver. Aujourd'hui, ce qui m'arrive est précieux et ce qui est précieux je veux le garder pour moi, confie-t-elle. Je préfère ne plus médiatiser mon bonheur. Je suis heureuse et comme toutes les personnes heureuses, j'ai peur que ça s'arrête."

Une gestion de sa vie amoureuse bien différente de ce que l'on a connu ces dernières années. Si elle avait l'habitude de s'afficher au bras de Michel, son manager avec qui elle est restée 17 ans, Eve Angeli a compris lors de sa relation avec Christophe, son amoureux suivant, que la médiatisation avait un certain poids. "J'ai fait l'erreur de ne pas assez préserver ma vie privée. Comme j'étais avec Michel avant et qu'il assumait, j'ai cru que tous les hommes assumeraient. Mais ce n'était pas le cas de Christophe. On a été paparazziés. Il était infirmier et il l'a mal vécu", avait-elle confié à nos confrères de Télé Loisirs. Aujourd'hui, elle préserve son jardin secret et filtre les informations sur son nouveau compagnon. Nous savons ainsi que les amoureux se sont rencontrés dans une salle de sport il y a déjà trois ans.

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Télé Star, en kiosques lundi 8 avril 2019.