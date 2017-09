Evelyne Thomas traumatisée par Fort Boyard : Elle a frôlé la mort !

Evelyne Thomas n'est pas près de participer de nouveau à Fort Boyard. Invitée d'Eric Dussart dans On refait la télé sur RTL ce week-end, l'animatrice de Chérie 25 a révélé avoir failli mourir lors de sa participation à l'émission de France 2 en 2014.

"C'est l'une de mes pires expériences", a confié la pétillante brune de 53 ans dans un premier temps. Après quoi, elle a livré tous les détails de son calvaire : "J'ai failli me noyer sur la première épreuve. C'était une épreuve super sportive, la poutrelle au-dessus de la mer. Il était super tard et je me suis dit que j'allais mourir. Il y avait Gérard Vivès, mon coéquipier, qui me hurlait dessus : 'Mais vas-y, grimpe à l'échelle de corde !' Et c'est un truc que je n'ai jamais su faire à l'école (...). J'ai eu une asphyxie, et à un moment j'ai vu toute ma vie défiler. Vous n'avez plus de souffle, plus rien, ça ne monte plus au cerveau et là je me suis dit : 'Je vais mourir pour une émission de télé.'"

Evelyne Thomas a alors pris la décision de se "laisser tomber dans l'eau" et a été ramenée dans le fort par les plongeurs présents en cas de besoin. Sa seule envie ? Quitter le tournage. D'autant plus qu'en retrouvant les autres candidats, elle a découvert le chanteur des 3 Mousquetaires Damien Sarge "en train de vomir ses tripes". Malheureusement, la production n'a pas souhaité la laisser partir.

Dur...