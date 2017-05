Evy (Les Anges 9) : Lynchée après avoir posé les fesses à l'air

Evy est une candidate de télé-réalité redoutable. Lorsqu'elle n'agace pas Kim Glow ou Mélanie dans les des Anges 9, la jeune femme n'hésite pas à se dévoiler peu vêtue sur les réseaux sociaux pour faire monter la température. Une habitude qui ne plaît pas à certains de ses followers.

Fière de ce que la nature lui a offert, la jeune femme qui nous dévoilait sa déformation génétique dans une interview exclusive n'a pas hésité à mettre le paquet en postant il y a quelques heures un cliché la mettant en scène au bord d'une plage du sud de la France. Booty galbé et poitrine en avant, celle qui était qualifiée d'"erreur de la nature" par Mélanie a été la cible de nombreuses critiques.

Alors que certains internautes n'ont pas hésité une seule seconde à complimenter la silhouette de la jeune femme, d'autres n'ont pas manqué de lui faire savoir qu'ils en avaient assez de la voir se dénuder sur les réseaux sociaux. "Bien foutue mais put*** sérieux elle ne fait vraiment pas attention à son image" (...) "Ton cul on s'en passera !"(...) "Waouh la meuf, elle montre son gros c** la" (...) "T'es gentille mais tu montres trop tes fesses !" (...) "Mort de rire, t'aimes bien montrer ton c** sauf que t'es une planche a pain !" (...) "Put*** comment on peut poster ça sur les réseaux sociaux" (...) "Trop belle mais pourquoi tu montres ton boule", a-t-on pu lire. Les fans n'ont pas été tendres avec la belle, mais qu'importe : elle sait qu'elle est au top après avoir perdu ses quelques kilos en trop.