EXCLU – Anthony (Les Princes 6) en couple ? "Il y a eu beaucoup de changement"

La Belle et ses Princes presque charmants, Les Princes de l'amour 2, La Villa des coeurs brisés... Anthony Matéo a participé à de nombreuses émissions pour trouver l'amour. Il n'a pourtant toujours pas trouvé la femme de sa vie. Cela ne l'a pas empêché d'accepter la proposition de W9 de participer aux Princes de l'amour 6 aux côtés de Dylan, Rafael, Fidji, Elsa et Cynthia.

Le beau brun de 25 ans nous a d'ailleurs dévoilé les raisons qui l'ont poussé à s'envoler pour l'Espagne : "Je me suis dit que c'était le bon moment. On m'avait déjà contacté l'année dernière. (...) Mais je suis parti chez les Marseillais parce que je ne me sentais pas forcément prêt. Je sortais d'une grosse relation avec Kim [Glow, rencontrée dans Les Anges 9, en 2017, NDLR] qui a eu beaucoup d'impact sur les réseaux sociaux, du coup ça me bloquait l'histoire de repartir dans une relation."

A-t-il trouvé l'amour durant Les Princes de l'amour 6 ? Nul ne le sait pour le moment. Mais Anthony a admis : "Il y a eu beaucoup de changement dans ma vie en tout cas." Il a ensuite expliqué pourquoi, selon lui, il avait autant de mal à trouver le grand amour : "Peut-être parce que je suis un peu difficile. (...) Je pense que j'ai envie de trouver la personne qui m'accompagnera chez moi, qui vivra le même amour que je vivrai avec elle. La notoriété ne joue pas en ma faveur pour trouver une fille. (...) J'ai essayé avec des filles qui ne venaient pas de la télé-réalité, ça ne marche pas."

Anthony Matéo a en effet mis en avant le fait qu'elles avaient parfois du mal à accepter le fait qu'il participe parfois à des tournages. Des remarques qu'il entend tout à fait et qu'il comprend : "Comment tu veux que j'explique à une fille qui est avec moi et qui n'est pas de ce monde-là : 'Chérie, je vais dans une télé-réalité. Il y a plein de filles en maillot de bain toute la journée mais t'inquiète pas, je ne te tromperai pas.' Comment je peux lui promettre ça ? Comment, même en étant le plus sincère et fidèle au monde, elle peut me croire ?"

Anthony ne veut toutefois pas choisir entre la télé-réalité et l'amour. Il comptait donc sur Les Princes pour trouver "quelqu'un de pur, qui n'est pas de ce milieu mais qui commence à le connaître avec [lui]".

