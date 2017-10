EXCLU - Cassandre (Secret Story 11) victime d'acharnement? "J'ai été maladroite"

Jeudi 26 octobre 2017, Cassandre a été évincée de l'aventure Secret Story 11 sur NT1. Au lendemain de sa sortie, celle qui avait pour secret d'avoir échappé à une catastrophe naturelle a accordé une interview à Purepeople.com au cours de laquelle elle est revenue sur son parcours !

L'ex-habitante de la Maison des Secrets de 26 ans a par exemple assuré qu'elle ne regrettait rien de son comportement parfois très cash... bien que cette attitude lui a valu bien des inimitiés dès son entrée dans le jeu il y a deux semaines. "J'ai peut-être été maladroite sur la forme mais dans le fond c'est ce que je pensais. J'ai dit mes vérités", a-t-elle d'abord indiqué avant de poursuivre sur la réaction des Secrétistes : "A un moment donné, ça a été un peu de l'acharnement. Un clash en amène un autre et au bout d'un moment tout le monde était sur moi, à un moment donné j'ai eu l'impression qu'il y avait un peu de méchanceté gratuite. C'est facile de s'en prendre à une personne qui est seule contre tous."

Et Cassandre de réagir sur son image de candidate calculatrice qui lui colle désormais à la peau : "Pour le coup, s'il y a quelqu'un d'entier ici, c'est moi. Être traitée de personne fausse, ça me dérange parce que je suis tout sauf fausse en fait ! J'ai des défauts, j'ai pas de filtre mais je ne suis pas fausse, c'est certain."

Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.