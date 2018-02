Exclu – Cécilia Cara : "J'ai adoré être enceinte !"

Cécilia Cara, révélée aux Français grâce à son rôle dans la comédie musicale à succès Roméo et Juliette, est de retour sur scène avec le spectacle Enooormes. Alors que le show a pour thème la maternité, la jeune femme de 33 ans se livre en exclusivité pour Purepeople.com sur sa propre expérience de maman.

Maman d'un petit Célestin, âgé de 5 ans et issu de sa relation amoureuse avec le comédien Arthur Jugnot, Cécilia Cara est comblée par ce beau rôle. Il faut dire qu'elle était pressée d'être mère et a donc accueilli la grossesse avec plaisir ! "J'ai adoré être enceinte", nous a-t-elle confié. D'ailleurs, elle a même attendu la dernière minute pour quitter la scène et se reposer avant l'arrivée de bébé...

Le manque de sommeil, gérer un enfant au quotidien, exposer son fils sur les réseaux sociaux... Elle nous dit tout ! Des confidences à retrouver en vidéo.

Cécilia Cara est à retrouver dans Énooormes, un spectacle signé Emanuel Lenormand et Alyssa Landry, qui se joue au Théâtre Trévise à Paris. Elle y donne la réplique à Anaïs Delva et Marion Posta (à noter qu'il y a une alternance avec les comédiennes Magali Bonfils, Dalia Constantin et Claire Pérot).

Thomas Montet

