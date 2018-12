EXCLU – Fidji (Les Princes) volée et menacée par un ex : "J'avais porté plainte"

C'est en octobre 2017 que l'affaire avait éclaté. Fidji avait révélé sur son compte Snapchat que son ancien petit ami Antoine l'avait menacée et violentée. Et, après que le principal intéressé a tout nié en bloc, elle a ajouté qu'il l'avait volée. Depuis, plus de nouvelles... Lors de la conférences des Princes de l'amour 6 en novembre dernier (W9), Purepeople a donc profité de sa rencontre avec la candidate de 28 ans pour savoir où cela en était.

"Évidemment j'avais porté plainte contre ce garçon. J'avais reçu un texto il y a peut-être huit mois me disant qu'il n'y avait pas de suites. Ils n'ont jamais retrouvé son domicile, ils ne l'ont jamais retrouvé. Effectivement vu qu'il vit aux États-Unis, il devait squatter un peu à droite à gauche. Je n'ai plus de contact, je suis complètement passée à autre chose. Limite, j'avais oublié", nous a-t-elle expliqué.

C'est sur Snapchat que Fidji avait raconté son calvaire : "Il a beau essayer de retourner la situation, mais ça ne marche pas. Il y a énormément de témoins. Même s'il y a eu une rupture, on est restés quasiment un an ensemble, beaucoup. Tes amis l'ont vu, mes amis l'ont vu car tu m'as même manqué de respect devant eux. Moi, je n'ai plus rien à te dire. Tu dois avoir un petit peu de mal à te regarder dans un miroir, à te faire passer pour une victime alors que tu sais très bien comment tu étais avec moi. (...) Tu savais très bien que tu dépassais les limites mais ça ne te faisait pas peur."

Antoine avait bien entendu assuré que tout était faux. Ce a quoi Fidji avait répondu : "L'intelligence n'est pas ton fort, Antoine ! Utiliser ma carte en faisant des retraits et des paiements pour que les preuves viennent à moi, avec des lieux, heures, adresses et vidéos de retrait ! Une chose à dire : Merci et à bientôt."

