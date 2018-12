EXCLU – Karine Ferri, ses photos volées : L'avis tranché de Christophe Beaugrand

Coup dur pour Karine Ferri qui a vu resurgir de vieilles photos – volées et interdites de publication – sur lesquelles elle apparaissait dénudée. Après le site belge DH.net puis Public.fr, ces clichés ont été diffusés à l'antenne de Touche pas à mon poste (C8) le 31 octobre dernier. Durant ce moment difficile, l'animatrice de 36 ans a pu compter sur le soutien de ses fans mais aussi de certaines personnalités du PAF à l'instar de son collègue de TF1 Christophe Beaugrand. Celui qui coanimera Big Bounce Battle (TF1) avec Laurence Boccolini s'exprime sur cette affaire en exclusivité pour Purepeople.com.

"Je pense qu'à la place de Karine, j'aurais été aussi en colère qu'elle, voire plus", lâche-t-il d'entrée de jeu. Et de poursuivre : "On n'a pas le droit de faire ce genre de choses. Je ne parle pas d'un point de vue légal. Une plainte a été déposée, donc la justice s'exprimera, je n'ai rien à dire par rapport à ça. Mais moralement, faire ça à une jeune femme, une mère de famille... Aller ressortir, faire resurgir des photos qui traînaient sur internet... Tout le monde dira 'oui mais elles étaient sur internet'. Ce n'est pas une raison pour les montrer, a fortiori à 19h, heure de grande écoute, sur une grande chaîne regardée par des enfants."

Christophe Beaugrand tient par ailleurs à rappeler que Karine Ferri "n'a jamais posé pour que ces photos soient publiées dans la presse". "Elle s'est fait avoir par un petit ami qui l'a prise en photo. Hélas, ça peut arriver à beaucoup de gens aujourd'hui, avec les smartphones encore plus", poursuit l'animateur de 41 ans. La maman de Maël (2 ans) et Claudia (née en juillet 2018) a très très mal vécu la diffusion de ces images. "Je l'ai beaucoup soutenue pendant ce moment qui a été très difficile, qu'elle a vécu comme une agression. Ça a été vraiment violent", lance alors Christophe Beaugrand. Et de conclure : "J'ai soutenu Karine à ce moment-là et je continuerai à la soutenir et à l'épauler car ce n'est vraiment pas correct ce qui lui a été fait, hélas."

Rappelons que, depuis la diffusion de ces photos, la compagne du footballeur Yoann Gourcuff a alerté le CSA, mis en demeure C8, Cyril Hanouna ainsi que sa société H2O Productions, le tout avec le soutien de TF1. Le choix de Karine Ferri de mener une bataille judiciaire a d'ailleurs été mal perçu par les fans de TPMP qui l'ont harcelée sur les réseaux sociaux, la contraignant a fermer son compte Twitter !

