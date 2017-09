EXCLU – May (Koh-Lanta Fidji) éliminée : "Je me sentais en danger"

Vendredi 29 septembre, May a été éliminée de l'aventure Koh-Lanta Fidji. La candidate qui a débarqué dans le programme trois jours après tout le monde, à la suite de l'élimination de Marine, a accepté de répondre à nos questions.

Comment vit-on le fait d'arriver en cours d'aventure ?

C'est assez particulier. En quelques secondes, tout change. On passe d'une situation où on est avec d'autres personnes en train d'attendre et d'un coup on est plongé dans le feu de l'action, sur une île avec nos nouveaux compagnons d'aventure. Je ne savais pas depuis combien de temps ils étaient ensemble. Quand on m'a dit que ça faisait depuis trois jours. J'étais surprise et je savais que ça allait être difficile. En trois jours, on peut lier des liens très forts dans Koh-Lanta.

Avez-vous réussi à créer des liens avec certains candidats ?

Ça a été compliqué car je n'ai pas, comme certaines personnes, fait partie d'un binôme ou d'un trio. Je n'ai pas fait d'alliances. C'est vrai que je n'ai pas créé de liens très forts avec des aventuriers. J'ai eu des affinités.

La recomposition des équipes a-t-elle été une bonne nouvelle pour vous ?

Totalement. Je me suis dit que je pourrais être dans un groupe un peu homogène. Et le fait d'être avec des personnes plus âgées était également une bonne nouvelle. J'ai l'habitude à travers le sport par exemple de m'épanouir avec des personnes plus âgées que moi. Je me sentais donc plus à l'aise. Le nouveau groupe me correspondait mieux.

Vous doutiez-vous que vous alliez être éliminée ?

J'avais très peur. De toutes façons, tout le monde dans Koh-Lanta doit avoir peur de sortir. Je me sentais en danger. Mais je me disais que tout pouvait arriver. Je n'ai donc pas tenté de faire des alliances. D'ailleurs, je suis très nulle pour faire des stratégies. Je mens mal. Les dernières heures, j'ai juste voulu profiter de mon aventure pour ne rien regretter à la fin.

Les ex-Jeunes ne sont pas restés soudés entre eux, comment expliquez vous ça ?

Peut-être parce que nous avions déjà essuyé deux Conseils à la suite, ce qui avait créé des tensions. Les Rouges étaient vraiment très soudés et ils voulaient vraiment aller le plus loin possible ensemble. Nous, les Jeunes, étions moins soudés et espérions trouver des alliances grâce à la recomposition des équipes.

Vous êtes une grande sportive. Physiquement, jusqu'où auriez-vous pu aller ?

Dès les premières épreuves, j'ai compris que ça allait être très compliqué, très physique, très dur. Il avait en plus été annoncé que cette saison serait l'une des plus éprouvantes. Je ne sais pas jusqu'où j'aurais pu tenir malgré quinze jours d'aventure, mais je me sentais assez en forme.

Mentalement, aviez-vous encore des ressources ?

C'est une autre histoire ! On entend souvent que Koh-Lanta, c'est la préparation physique qui compte, mais je pense que c'est surtout mentalement qu'il faut se préparer. Déjà parce qu'il faut tenir quarante jours. Le physique, c'est surtout bien pour les épreuves mais le mental on en a tout le temps besoin. En plus, avec la fin et le manque des proches, ça met un challenge en plus. Du point de vue mental, je ne sais donc pas combien de temps j'aurais pu tenir.

Qu'est-ce qui a été le plus dur : le manque d'hygiène, des proches, la faim ?

Le manque des proches ! C'était la première fois que je quittais ma famille dans de telles circonstances. Je suis très très proche d'elle. Bien sûr, il m'est arrivée de partir en vacances sans eux mais j'avais des nouvelles. Là, j'étais à l'autre bout du monde dans un pays inconnu et je ne pouvais pas leur parler donc oui, ça a été très difficile.

Combien de kilos avez-vous perdu ?

On ne le voit pas trop mais j'ai perdu un peu de poids. Je vous rassure, on le reprend plus vite qu'on ne l'a perdu ! J'en ai même repris un peu trop mais je les ai perdus depuis. Ce qui est difficile c'est qu'on a tellement faim pendant l'aventure que dès qu'on sort de Koh-Lanta on ne pense qu'à une chose manger tout ce qu'on trouve.

Comment s'organise-t-on sur l'île pour tenter de rester propre ?

C'est assez compliqué. On fait au mieux. Il existe quelques astuces. Déjà on tente de garder ses vêtements les plus propres possible. Comme on n'a pas de miroir, on se demande entre nous si on a une tête potable. Mais on oublie tout ça rapidement, c'est l'aventure. Et puis de toutes façons, après la première baignade, on est poisseux.

Qu'est-ce que Koh-Lanta a changé dans votre vie ?

Ça m'a permis de me prouver à moi-même beaucoup de choses. Dans les moments de stress, j'arrive à garder mon sang-froid. Ça m'a montré que je pouvais faire preuve de maturité.

