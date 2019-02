Fabienne Carat pas prête à devenir maman : "Un jour, j'adopterai peut-être"

Fabienne Carat incarne Samia dans la série phare de France 3 Plus belle la vie depuis 2005. En près de quinze ans, son personnage a donc largement eu l'occasion d'évoluer. Elle a notamment quitté la police pour devenir prof de self-défense. Mais la plus belle chose qui lui est arrivée est sans conteste la naissance de sa fille Lucie, fruit de son union avec Jean-Paul Boher.

L'actrice de 39 ans n'a toutefois pas réellement apprécié la grossesse de son personnage comme elle l'a confié dans le deuxième numéro de la revue officielle de Plus belle la vie. "Ça ne m'attire pas du tout. Les neuf mois de grossesse de Samia m'ont passé l'envie d'avoir un gros ventre. Sans compter les films d'accouchement que j'ai regardés pour me préparer", a confié Fabienne Carat.

Elle n'a donc pour l'heure pas envie de devenir maman : "En fait, je suis tellement heureuse et bien dans ma vie. J'ai l'impression d'avoir 25 ans. Il y a un décalage entre mon âge et celui que j'ai dans la tête." La comédienne – qui sera le 20 et 21 février prochain à Lille pour jouer son spectacle L'amour est dans le prêt – n'exclut tout de même pas de connaître les joies de la maternité un jour : "On verra, un jour, j'adopterai peut-être."

Fabienne Carat avait déjà évoqué ce sujet à l'occasion d'une interview pour TV Mag. La belle brune avait révélé qu'elle avait vécu cette grossesse de fiction "en temps réel" et qu'avoir un ventre évolutif durant neuf mois ne lui avait pas plu : "En plus, je me suis tapé au moins vingt heures de visionnage de Baby Boom ou de films de femmes qui accouchent pour voir ce qu'il fallait faire à un accouchement et savoir ce que ressentait la femme. Et c'est vrai que tout ça m'a un peu refroidie. Je n'ai toujours pas une envie violente de maternité."