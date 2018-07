Fabienne Carat (Plus belle la vie) : Radieuse en bikini, elle fait sensation !

Si elle déchaîne actuellement les passions dans Plus belle la vie (qui est diffusée du lundi au vendredi à 20h30 sur France 3), Fabienne Carat se trouve actuellement loin du Mistral. L'interprète de Samia a pris des jours de repos bien mérités et a déposé ses bagages dans la région parisienne. Jeudi 6 juillet 2018, elle a partagé avec ses fans une photo de ses vacances qui n'est pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux.

Fabienne Carat s'est emparée de son compte Instagram pour dévoiler une image qui respire l'été. Radieuse et souriante, l'actrice de Plus belle la vie s'affiche en bikini dans une piscine. L'occasion de montrer sa sublime silhouette qui a fait des envieuses sur le réseau social. "On a le droit d'être un peu jalouse ? Vous êtes magnifique !!! Profitez bien", pouvait-on lire dans les commentaires.