Fabienne Carat : Son coup de gueule contre un internaute, "un macho de première"

Dans la célèbre série Plus belle la vie (France 3), Fabienne Carat joue le rôle de Samia, une policière qui a eu pour compagnon Jean-Paul Boher (Stéphane Hénon) et a pris pour amant Djawad (David Baiot). Une nouvelle intrigue qui a choqué quelques téléspectateurs. Lors d'un entretien accordé à Télé Poche, la jolie brune a évoqué le coup de gueule qu'elle avait poussé après qu'un internaute lui a reproché le comportement de son personnage dans la série.

À la mi-octobre, la comédienne de 38 ans avait posté un message sur Twitter afin de rappeler qu'il y avait une différence entre sa vie personnelle et celle dans la série. "Samia est un personnage fictif, j'interprète seulement les textes écrits par des auteurs et oui moi Fabienne je joue au théâtre #comédienne", avait-elle écrit.

Aujourd'hui, Fabienne Carat revient sur cette affaire : "Heureusement, ce n'était qu'une seule personne. Un macho de première qui m'accusait de tromper Jean-Paul et de jouer mon spectacle, L'amour est dans le prêt ? le soir sur scène. Les yeux me sont sortis de la tête. Je suis comédienne et je n'y peux rien si mon personnage trompe son mari. Mais aujourd'hui, grâce à vos articles, grâce aussi à mon passage dans Danse avec les stars, les gens ont compris que Samia et Fabienne Carat sont deux personnes distinctes."

Puis, elle a ensuite fait savoir son point de vue sur le comportement de son personnage : "Je ne suis pas forcément d'accord avec Samia mais j'essaie de la comprendre. Elle est comme une soeur pour moi et je tente de la défendre malgré ses travers. Si elle a réagi ainsi, si elle est partie, c'est qu'elle souffrait." À bon entendeur...

